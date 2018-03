Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto sposi dopo la conclusione de L'Isola dei Famosi 2018!

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione progettano il loro matrimonio! La coppia nata nel dating show Uomini e Donne trono classico di Maria De Filippi ha grandi progetti per un futuro che non sembra troppo lontano: si parla di matrimonio al rientro dall’Honduras di Rosa.

Fiori d’arancio per Rosa Perrotta e Pietro Tartagione al rientro di lei dall’Isola dei Famosi!

E’ nell’aria profumo di fiori d’arancio per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e donne sembra abbia concretamente pensato al matrimonio, che forse avverrà non appena la ex tronista rientrerà dall’Honduras, dove è attualmente impegnata come concorrente de L’isola dei famosi 2018 ed.13. A rivelare in esclusiva la grande notizia è lo stesso Pietro a Uomini e donne Magazine, nel primo numero in edicola giovedì 8 marzo. Pietro rivela “Non resisto più senza di lei! Non vedo l’ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio!”

Pietro, scelto da Rosa nello studio del dating show nel maggio del 2017, spiega che la partecipazione di Rosa al reality di Canale 5 L’Isola dei famosi 2018 ed.13 è stata presa di comune accordo tra i due: “Premetto che abbiamo deciso tutto insieme. Aveva già provato a fare il provino per il Grande Fratello Vip e non era andato bene, quindi ha pensato di tentare quello per l’Isola. Un giorno è arrivata la risposta che aspettavamo. Sarebbe stata una concorrente naufraga e, per i primi trenta secondi, sono letteralmente impazzito di gioia per lei, poi subito dopo mi sono reso conto cosa avrebbe voluto dire.”

Pietro si fida di Rosa, il giovane avvocato campano non teme che Rosa possa tradirlo mentre si trova lontana da lui: “Da buon ragazzo del sud sono geloso, ma manderei la mia fidanzata anche in mezzo a mille uomini. Lei è una donna seria che non è mai scesa a compromessi per lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha un’altissima considerazione di sé e della sua dignità. Gode della mia massima fiducia. Non ho mai avuto un minimo dubbio.”

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT