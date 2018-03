Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi, venerdì 9 marzo 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Segnaliamo che a partire da ieri, 8 marzo, è in edicola ‘Uomini e Donne Magazine’ dedicato a tutti i protagonisti più amati e seguiti del programma.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 9 marzo 2018.

Secondo le anticipazioni circolate, nella puntata di oggi, del Trono Over, hanno rivelato che assisteremo alla continuazione dello sviluppo della vicenda di Federica.

Nella puntata di ieri, giovedì 8 marzo, abbiamo assistito a Sossio che non era a conoscenza della nuova frequentazione di Federica. Si è lamentato della tendenza che molte signore lo stanno solamente “usando” per raggiungere i propri fini, così ha lanciato un appello alle sue eventuali ammiratrici: “se non siete più che interessate, desistete!”. Tina Cipollari è convinta che Valter non sia l’uomo giusto per Federica, nel frattempo si è scoperto che Federica ha usufruito delle lezioni di ballo latino di Sossio nella sua stanza d’albergo. A questo punto sia Tina che Gianni si sono incuriositi alla rivelazione, ma Federica ha negato che ci sia stato altro. Maria De Filippi ha chiesto a Federica come sia trovata con Valter, la ragazza ha replicato “molto bene!”. Poi ballano… Scopriremo nella puntata di oggi come andrà a finire?

