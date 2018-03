Uomini e Donne, le anticipazioni e news. Tra il pubblico che segue appassionatamente il programma Uomini e Donne da anni, a suscitare maggiore fastidio e critiche è il comportamento di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. Tale comportamento viene considerato da molti violento. Il pubblico, sul web continua a a muovere le sue critiche anche nei confronti di Maria De Filippi che permette tutto questo.

Uomini e Donne: critiche ricevute per il bacio di Domenico a Tina e Gemma.

Il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne non ha per nulla apprezzato la scena vista durante la puntata di ieri, giovedi 8 marzo, dove Domenico, ha baciato entrambe le dame, Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le ha baciate sulle labbra con passione ma con evidente disturbo da parte delle due donne che hanno cercato di allontanarlo. Tale scena mandata in onda proprio durante la Giornata Internazionale delle Donne ha sollevato critiche pesanti da parte del pubblico contro Maria De Filippi.

Una telespettatrice del trono Over, ha dichiarato: “A me non fa ridere per niente questo siparietto di Domenico. Ma dove è il rispetto per le donne? Se è tutto preparato ed è una gag va bene, ma altrimenti, se una donna ti allontana e ti dice no, tu uomo, ti stai buono. Io se fossi in Maria gli direi di darsi una calmata a quel vecchietto assatanato“. Anche sui social sono stati pubblicati vari messaggi da parte di telespettatrici che hanno trovato di cattivo gusto la messa in onda di un bacio non gradito proprio nel giorno che si celebrava la Festa delle Donne.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT