Oggi, sabato 10 marzo 2018, nuova puntata di Amici 2018 Ed. 17. in diretta dalle 14 10 su Canale 5. Nell’appuntamento di oggi continuano le sfide tra gli allievi delle squadre Ferro e Fuoco che, si sfidano per raggiungere la fase finale del serale di amici che si fa sempre più vicina.

Amici 2018 Ed. 17, anticipazioni di oggi sabato 10 marzo 2018.

Nella puntata di oggi non mancheranno le sfide tra le due squadre Ferro e Fuoco. Il cui obbiettivo è raggiungere l’esito positivivo e diventa sempre più importante per capire quale sarà il destino futuro dei singoli allievi. L’alunno che perderà, infatti, rischia di essere l’eliminato o potrebbe andare in sfida esterna. Come sempre, a decidere delle loro esibizioni, ci sono le due commissioni di giudici. La prima quella di danza, composta dai giudici Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Garrison e Bill Goodson, e la seconda, quella di canto formata da Paola Turci, Giusy Ferreri, Carlo di Francesco e Rudy Zerbi. Grazie all’introduzione della diretta, anche il pubblico potrà svolgere un ruolo molto importante in quanto può votare le esibizioni e stilare una classifica di gradimento. Dunque, il giudizio finale delle sfide è dato dalla media ponderata tra i voti del pubblico (il cui voto incide per il 60%) e le scelte fatte dei professori della scuola di Amici (che incide per il 40%).

