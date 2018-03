Ballando con le stelle 2018 Ed. 13, le anticipazioni e le news della prima puntata. Ritorna stasera, sabato 10 marzo 2018, alle 20.35, su Rai1 la prima puntata del dance show, Ballando con le Stelle. A condurre, dall’Auditoriun Rai del Foro Italiaco per la tredicesima edizione c’è Milly Carlucci affiancata dall’ironia e lo swing di Paolo Belli. Ma quest’anno, insieme allo storico duo, ci sarà un terzo protagonista del tutto particolare che farà il suo ingresso nello show.



Nel cast tredici Vip, guidati da vere star internazionali della danza, pronti a regalare al pubblico nuove emozioni. Ballando con le stelle, è un programma che dopo tredici edizioni sa ancora stupire, innovare, come diceva il produttore che per primo ha creduto in questo progetto, Bibi Ballandi: “i sogni son desideri… e non si dovrebbe mai smettere di realizzarli”. E la conduttrice ha scelto di dedicare questa edizione proprio a lui. Questi sono gli ingredienti che intratteranno i telespettatori per dieci imperdibili appuntamenti, alla scoperta del vincitore di Ballando con le stelle 2018.

Le coppie si sfideranno, sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico, per raggiungere la meta finale ogni settimana. Dove ognuna al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione però di continuare a studiare con grande impegno e costanza. Tante saranno le prove da affrontare ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa per valutare il grado di preparazione degli aspiranti ballerini. Saranno poi sottoposti alla valutazione della giuria di esperti, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. A bordo pista non mancheranno le presenze fisse della criminologa Roberta Bruzzone e del direttore Sandro Mayer. L’ultima decisione, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e che attraverso il Televoto decreterà di volta in volta la coppia che verrà eliminata.

