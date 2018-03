C’è posta per te, ospiti e anticipazioni della ottava puntata. Sabato 10 marzo su Canale 5 in prima serata andrà in onda, l’ottava puntata del programma C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Anche in questa puntata saranno raccontate nuove storie e nuove emozioni. Tra i momenti più seguiti del programma, ci sono le sorprese fatte dai personaggi famosi alle persone che partecipano allo people show, di cui sono gli idoli. Ospiti speciali questa sera a C’è posta per te, per combattere la concorrenza di Rai 1. Infatti stasera inizia la prima puntata della 13esima edizione di “Ballando con le stelle“.



C’è posta per te, anticipazioni puntata di stasera sabato 10 marzo 2018.

Tra gli ospiti dell’ottava puntata della ventunesima edizione del programma C’è posta per te ci sarà la coppia formata da Belen Rodriguez e Andrea Iannone.

Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti hanno mandato una lettera a Belén Rodríguez e Andrea Iannone che verranno accompagnati in studio da Alfonso Signorini. I due conduttori, per questo scherzo si sono presentati in studio travestiti proprio da Belén e compagno, dando spazio a numerosi siparietti divertenti. La modella e showgirl argentina e il suo compagno motociclista, accetteranno la busta recapitatagli in trasmissione? Quale sarà la loro risposta alla fatidica domanda di Maria De Filippi…

