Guida tv completa di sabato 10 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la nuova edizione di Ballando con le stelle. Torna il dance show condotto da Milly Carlucci con tredici vip che si sfideranno tra di loro in un’appassionante gara a suon di musica. Quest’anno i vip in gara saranno: Giovanni Ciacci, Gloria Guida, Massimiliano Morra, Gessica Notaro, Stefania Rocca, Nathalie Guetta, Giaro Giarratano, Francisco Porcella, Cesare Bocci, Eleonora Giorgi, Amedeo Minghi, Cristina Ich e Don Diamont.

Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S – Los Angeles con l’episodio Addio alle armi e N.C.I.S. New Orleans con l’episodio Presenze. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda Presadiretta, che oggi ci parla di omeopatia.

Stasera, sabato 10 marzo 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Absolution – Le regole della vendetta. John Alexander viene incaricato da Van Horn di uccidere un afgano a Odessa che vuole vendere la tecnologia stealth agli iraniani. Ben presto John si trova in mezzo a un intrigo di tradimenti e di corruzione.

Su Canale 5 vedremo il programma di Maria De Filippi C’è posta per te. Su Italia 1 andrà in onda il film Kung fu Panda 3. Po deve affrontare la minaccia del malvagio spirito soprannaturale Ma Kai. Po deve fare l’impossibile per addestrare i panda del villaggio, amanti del divertimento e maldestri, a praticare il kung fu e e trasformarli in una imbattibile squadra da combattimento. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi Omicidi e magia e I nemici di Brighton.

