Linea Bianca, le anticipazioni di oggi sabato 10 marzo 2018. Il programma Linea Bianca, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi in onda oggi sabato 10 marzo alle 14.00 su Rai1, farà tappa in Valle d’Aosta, alla scoperta della più antica stazione sciistica d’Italia, Courmayeur, la “sunny side” del Monte Bianco.

Massimiliano Ossini inizierà la puntata dalla cima del Dente del Gigante, insieme alla guida alpina e pluri-campionessa italiana di arrampicata, Anna Torretta, dove si cimenterà in una spettacolare cordata su una cresta ghiacciata. Una tradizione che si tramanda dal 1936, sulle piste, con i maestri di sci, la storia e i record della più grande e prestigiosa scuola di sci italiana. Ci porterà poi ai piedi del Monte Bianco, a Plan Checrouit, in uno dei contesti naturali più suggestivi delle Alpi, dove sarà di scena la “snow art” con un’installazione artistica, dedicata all’acqua, designer e architetto, Matteo Ragni. Poi i conduttori ci porteranno a quota 2.173 metri sul livello del mare, alla scoperta del laboratorio di vinificazione più alto d’Europa, della produzione dello spumante con il metodo classico, Vallée d’Aoste Doc Blanc de Morgex et de la Salle “Cuvee des Guides”.

Andremo alla scoperta della rivoluzionaria e divertente applicazione, la “PeakVisor–Alpine Panorama” in grado di unire il piacere della conoscenza all’utilità della geolocalizzazione con il supporto di grandi novità tecnologiche. In un caratteristico agriturismo a conduzione familiare ci verrà raccontata la storia di Valeria, giovane studentessa di 20 anni e del suo cavallo adottato. Presso il rifugio Torino, insieme ad un’aspirante guida alpina vivremo un’interessante simulazione per lo scavo e la preparazione di vere e proprie buche sotto la neve, denominate trune, utilizzate per tascorrere la notte da parte degli allievi.

