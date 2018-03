Uomini e Donne, anticipazioni e news. Nel corso delle prossime puntate del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, potremmo assistere alle scelte finali dei due tronisti del Trono Classico Sara e Nicolò. Scopriamo cosa succederà.

Uomini e Donne: la scelta di Sara e Nicolò.

Le anticipazioni sulla tronista Sara Affi Fella, hanno rivelato che pur avendo baciato Luigi, mostrerà maggiore coinvolgimento nei confronti di Lorenzo. Quest’ultimo, inoltre, ha fatto sapere che intende corteggiare solamente Sara.

Secoldo le ultime indiscrezioni diffuse riguardo alla scelta finale del tronista Nicolò di Uomini e donne, Marta sui suoi profili social ha postato delle stories di cui ha ammesso di essere fortemente in ansia e ovviamente fa riferimento alla decisione che Nicolò farà nelle prossime registrazioni. Ricordiamo che Marta, poche settimane fa, è stata al centro di un’accesa polemica per una segnalazione che l’accusava di tradimento. Tale accusa ha messo in discussione tutto il suo percorso con il tronista. Lei ha sempre sostenuto che si trattava di uno scherzo. Alla fine, però, Nicolò ha scelto di perdonare Marta e di tenerla tra le sue pretendenti in lotta per la scelta finale.

Le ultime anticipazioni sul trono classico di Uomini e donne hanno rivelato che Marta e Virginia hanno registrato delle esterne in cui si recavano a scegliere gli abiti da indossare nel momento della scelta. Secondo le indiscrizioni questa volta ci potrebbe essere una novità che riguarderebbe il momento finale della scelta, che potrebbe non avvenire in presenza del pubblico in studio. I rumors rivelano che le puntate delle scelte saranno registrate in esterna, così come è accaduto con quella di Paolo Crivellin. Questo per evitare di far trapelare alcun tipo di spoiler sulla scelta finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT