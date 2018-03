Verissimo: il look di Silvia Toffanin e degli ospiti di oggi, sabato 10 marzo 2018!

Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 10 marzo 2018. Oggi, sabato 10 marzo 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che intervisterà Emma Marrone, Cristina Chiabotto, e Miriam Leone insieme a Fabio De Luigi, Dario Ballantini. Emma Marrone con il suo ultimo album Essere qui ha ottenuto il disco d’oro. Cristina Chiabotto parlerà per la prima volta in tv di come abbia rivoluzionato la sua vita, dopo la fine della sua lunga relazione con l’attore Fabio Fulco. Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà in studio: Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti della commedia caratterizzata da humor nero Metti la nonna in freezer, il camaleontico Dario Ballantini e la giornalista Alda D’Eusanio. Per lo spazio dedicato a L’Isola dei Famosi è in studio invece Giucas Casella e in collegamento dall’Honduras l’inviato del reality Stefano de Martino.

Gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Cristina Chiabotto è in tuta blu elettrico decorata su un lato del collo, sbracciata, con pantaloni a zampa firmata Genny. A completare look chignon e cerchi medi alle orecchie. Forte, coraggiosa, dalla personalità esplosiva, Emma Marrone, così come il suo outfit: un abito rosso bordeaux a fantasia leopardata nera chiuso in vita da cintura di pelle nera. Miriam Leone in Gucci indossa ampi pantaloni dalla fantasia floreale e romantica blusa bianca con volant sia nello scollo a V che ai polsi. Sembra che lo chignon sia in voga perché anche l’attrice ex miss Italia ha optato per questa acconciatura. Infine la conduttrice Silvia Toffanin indossa un completo giacca e pantalone estremamente classici di un colore rosso fuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT