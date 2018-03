Verissimo: anticipazioni della puntata di oggi 10 marzo 2018. Oggi pomeriggio alle 16,10 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin troveremo Cristina Chiabotto che racconterà, visibilmente emozionata, la fine della storia iniziata 12 anni fa con l’attore Fabio Fulco.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: una lunga storia d’amore.

“Fabio è stato l’inizio in tutto”, ha affermato l’ex miss Italia. “Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione”. Sui motivi che hanno portato alla rottura, Cristina ha dichiarato:”Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. E’ stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte”.

“Forse siamo stati idealizzati come coppia. E’ stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine”, ha aggiunto. Non mostra incertezze, ma tanta emozione mentre rivela a Verissimo: “E’ forte da dire, è finito l’amore per Fabio“. Cristina non sta attraversando un periodo facile. “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”, ha affermato ed ha aggiunto:“Non è facile cambiare capitolo di vita. Sto toccando il fondo e mi sto rialzando. Ho voglia di emozionarmi, ma sono single”.

