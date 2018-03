Emma Marrone ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata di oggi, sabato 10 marzo 2018, a Verissimo, tra gli ospiti ci sarà la cantante salentina, Emma Marrone, dove parlerà del suo percorso interiore fatto in questi due anni lontani dalle scene musicale.

Verissimo: l’intervista a Emma Marrone.

Emma Marrone impegnata nel suo tour e sulla musica, racconta a Silvia Toffanin che è più attenta a volersi più bene. Infatti, la cantante rivela: “Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più“. Poi Emma aggiunge: “Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di ‘paranoie’, ma ora ho trovato il mio equilibrio”.

La cantante salentina continua: “Al di là delle aspettative degli altri, mi sono chiesta cosa io volessi veramente, e mi sono risposta che volevo essere felice“. Durante l’intervista Silvia Toffanin le chiede se abbia trovato l’amore, Emma replica: “L’amore arriverà. Se dovesse arrivare adesso sarei veramente pronta a farmi amare, anche perché sono io per prima ad amami di più. Diciamo che prenderebbe la parte migliore di me“. Infine, risponde ai tanti fan di “Amici” che le chiedono se sarà ancora direttore artistico nella prossima edizione del talent di Canale 5, dice: “Non credo che sarò direttore artistico, perché sarò in tour. Questo è un anno completamente dedicato alla musica“.

