C'è posta per te: il riassunto della puntata, tra ospiti, sketch e la figura esilarante di Roberta!

Maria De Filippi torna con una puntata di “C’è posta per Te” sabato 10 marzo senza piena di sorprese. Ospiti, ritmo incalzante, risate e trash: la mamma con il toy-boy e la figlia, il figlio senza risentimento per il padre assente ingiustificato per 57 anni, il padre scappato di casa per tornare da mamma e papà, il figlio offeso per una torta e lo sketch con Belen e Iannone.

Il riassunto della puntata: si scopre la personalità esilarante di Roberta!

Subito c’è lo sketch di Belenza e Greggione contro Belen Rodriguez e Andrea Iannone per superare la concorrenza di “Ballando con le Stelle” partito con mezz’ora di vantaggio. E’ tutto giocato su un continuo di selfie, doppi sensi, foto osé e bocche a culo di gallina. Loro sono gli originali e mandano a chiamare gli impostori Belen e Andrea Iannone perché gli hanno rubato l’identità. Ovviamente Belenza e Greggione possono parlare ma per portare avanti lo sketch, serve un giudice esperto in materia. Ecco Alfonso Signorini il cui esordio è: “Visti gli attributi di Greggione passo dall’altra parte”.

Una tra le storie che ha appassionato il web è quella riguardante la storia d’amore segreta tra Federico e Marta. I due si incontrano segretamente ormai da un anno all’insaputa dei figli della donna, vedova. Gli stessi figli, amici e parenti di Marta non hanno mai accettato la storia amorosa con Federico per la giovane età di lui, 28 anni.

Marta ha cominciato a vedere Federico dopo pochi mesi dalla morte del marito e ciò non è piaciuto in famiglia. poi c’è l’età del nuovo amato della donna: Federico ha 28 anni e la differenza di età, in relazione a quella di Marta, molto più grande di lui, risulta essere un grande problema per la stessa famiglia della donna.

Dopo varie discussioni avvenute nello studio della trasmissione, Maria De Filippi è riuscita a convincere Marta ad aprire la busta e a riconciliarsi con Federico. Ma al di là dell’esito della storia d’amore è piaciuta molto la figura di Roberta, la giovane figlia di Marta, che è apparsa molto simpatica in studio e che ha attratto l’attenzione e la curiosità della presentatrice. È stata proprio Maria a complimentarsi con la ragazza per via della sua simpatia ma un dettaglio molto particolare non è passato inosservato. La De Filippi ha chiesto a Roberta se fosse fidanzata e quest’ultima ha negato. Dunque, vista la sua simpatia e il suo stato sentimentale, che non sarà proprio Roberta una delle prossime troniste di Uomini e Donne? Al pubblico non dispiacerebbe rivedere la ragazza sul piccolo schermo. In queste ultime ore, addirittura, moltissimi hanno appellato a Maria di proporre a Roberta di scendere le scale dello studio Mediaset per corteggiare il simpaticissimo Mariano Catanzaro. Nell’eventualità di questa occasione, in molti hanno commentato: ‘saranno risate assicurate’.

