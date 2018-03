Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Domenica In di oggi, 11 marzo 2018 Milly Carlucci rivela delle anticipazioni di Ballando con le stelle. Domenica In torna oggi, 11 marzo 2018, nello Studio 3 di Cinecittà per una nuova puntata, condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, in onda alle 14.00, su Rai1. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. La puntata si aprirà con un omaggio a Papa Francesco, eletto proprio il 13 marzo del 2013, e ai suoi primi cinque anni di pontificato.

A seguire l’intervista a Rosalino Cellamare, in arte Ron, che si racconterà a Cristina Parodi a partire dal fortunato sodalizio artistico con Lucio Dalla e regalerà al pubblico la sua personale interpretazione di alcune canzoni firmate dal compianto amico e collega, come Piazza Grande, 4 Marzo 1943 e Canzone.

Il rapporto tra “Genitori e figli nello sport” sarà al centro di un nuovo talk: Massimo Ciavarro con suo figlio Paolo e la ginnasta Carlotta Ferlito con la madre Roberta descriveranno la loro esperienza, tra giusto accompagnamento genitoriale nella pratica sportiva dei figli e ricerca della performance nel sacro nome della competitività, spiegando quali sono gli errori da evitare per non trasformare una sana passione in un’ossessione.

L’amore e i sentimenti saranno protagonisti di uno spazio esclusivo, con grandi sorprese e canzoni che hanno fatto innamorare tutti, cantate dal vivo dalle splendide voci di Silvia Salemi, Karima e Sal Da Vinci. Una nuova coppia si sottoporrà al “Gioco delle affinità”: l’attore Remo Girone e sua moglie Victoria Zinny.

Poi Barbara Bouchet rivelerà pagine inedite della sua vita artistica e privata e parlerà del suo ultimo film “Metti la nonna nel freezer”.

E ancora, amore per il ballo con i campioni di “Ballando con le Stelle” Oney Tapia e Veera Kinnunen, in studio per una spettacolare esibizione a passo di danza. Cristina Parodi presenterà poi un nuovo gioco, “Che uomo sei?”, che vedrà protagonista un attore molto amato dal pubblico femminile: Roberto Farnesi.

Nel corso della puntata anche gli interventi del cast fisso del programma, con Adriano Panatta, Claudio Lippi e il comico Leonardo Fiaschi. A rappresentare l’amore per la buona cucina sarà naturalmente Benedetta Parodi, questa settimana “A casa di…” Brigitta Boccoli per una sfiziosa intervista ai fornelli.

