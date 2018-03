Domenica Live, le anticipazioni della nuova puntata di oggi, 11 marzo 2018, e gli ospiti di Barbara D’Urso. Domenica Live torna oggi, 11 marzo 2018 con una puntata ricca di novità e con tanti ospiti da intervistare. Anche oggi la seguitissima trasmissione campione d’ascolti condotta da Barbara D’Urso vedrà due momenti distinti e separati, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domenica Live di oggi, 11 marzo 2018.

Domenica Live, le anticipazioni, gli ospiti ed i temi di oggi, 11 marzo 2018.

Anche questo 11 marzo Domenica Live sarà in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5 dalle 14 in poi. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso delle cinque ore di diretta tv dalla conduttrice partenopea. A Domenica Live ci sarà ancora tanto spazio dedicato all’Isola dei Famosi 2018, ma non si dovrebbe parlare, come è accaduto domenica scorsa, del canna gate. Non si sa ancora se a Domenica Live oggi ci sarà l’attore Lorenzo Crespi. Gravemente malato, l’attore, sui social, ha annunciato che manca poco alla sua morte, ma nonostante le sue condizioni ha annunciato che sarà a Domenica Live: “Io mi faccio la tac e domenica anche cadavere sarò a Domenica Live ve lo giuro”.

Su Domenica Live, intanto, circolano delle voci: secondo il sito Dagospia, Mediaset potrebbe sostituire Barbara D’Urso alla conduzione di Domenica Live, e i nomi più accreditati sono, al momento, Myrta Merlino. Mediaset davvero rinuncerà a Barbara D’Urso, la conduttrice che fa collezionare alla trasmissione ottimi risultati in termini d’ascolto?

