Isola dei Famosi 2018 Ed.13: Valeria Marini in Honduras come guest star!

Valeria Marini all’Isola dei famosi 2018 come guest star… verità o bufala? Riccardo Signoretti, noto direttore del settimanale Nuovo, ex opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha lanciato uno scoop sui social. Sul suo profilo personale di Instagram, ha pubblicato una foto di Valeria Marini, e nella didascalia ha annunciato quanto segue: “Valeria Marini entra all’Isola dei Famosi. Si prevede scontro con Francesca Cipriani…”

Valeria Marini come guest star a l’Isola dei famosi 2018! In Honduras già lunedì 12 marzo?

Sul profilo del direttore i fan si sono subito riversati per chiedergli maggiori informazioni. E alla domanda di una ragazza se la Marini entrerà come concorrente a tutti gli effetti oppure come guest star, Signoretti ha risposto senza tanti giri di parole: “Guest…Pare…” Insomma, se questa indiscrezione venisse confermata, lunedì prossimo i telespettatori potrebbero rivedere per la terza volta la showgirl all’Isola dei Famosi, la quale pare avrebbe da dire qualcosa a Francesca Cipriani. Difatti, come molti sapranno bene, la Cipriani ultimamente è stata fidanzata con l’ex marito della Marini. E quest’ultima sembra non averla presa affatto bene.

Lo scontro a distanza con Francesca Cipriani! E’ arrivato il momento del faccia a faccia?

La Cipriani, ospite mesi fa a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, ha rivelato di essere stata trattata in malo modo dalla starlette de Il Bagaglino dietro le quinte di una trasmissione perché ha avuto una relazione con Giovanni Cottone, adesso in carcere. Per questa ragione le due poi hanno discusso molto animatamente. E a distanza di mesi ecco che le due rivali potrebbero ritrovarsi l’una contro l’altra proprio in Honduras. Insomma, la Marini, dopo essere stata guest star nel programma Le Spose di Costantino, ecco che potrebbe tornare nuovamente sugli schermi in un altro reality.

