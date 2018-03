Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 11 marzo 2018: Francesca è nuovamente la Peor del gruppo. Un nuovo giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade nelle ultime ore ai naufraghi con il nostri daytime di oggi, domenica 11 marzo 2018. I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 si accingono ad adempiere ad una nuova prova Mejor Peor, e vanno alle cascate de Los Chorros. La prova non è semplice: i naufraghi devono prendere i cocchi colorati che cadono dalla cascata e devono lanciarli, facendo canestro, in quella delle tre ceste galleggianti che ha lo stesso colore del cocco.

I migliori risultano essere Marco Ferri e Amaurys Pérez. Francesca Cipriani, invece, rinuncia al canestro in quanto dichiara di non sentirsi bene, ed è nuovamente la peor della settimana. Come compito per la peor, Francesca dovrà raccogliere ben 20 lumache di mare.

Francesca Cipriani porta a termine il suo compito di Peor: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 dell’11 marzo 2018.

All’Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani adempie al suo compito e va in cerca di lumache. Francesca si arrampica sugli scogli ed inizia a trovare le lumache imposte dalla prova. Con grande sorpresa di tutti, Francesca porta a termine il suo compito. Alessia Mancini, intanto, si avventura nel bosco, dove trova un machete. Alessia affila l’arma con dei sassi: può essere molto utile per tagliare la legna, è un dono prezioso. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT