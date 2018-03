Isola dei famosi 2018 ed: le anticipazioni della puntata serale di lunedì 12 marzo 2018. Daniele Bossari potrebbe abbandonare il programma, mentre tra i nominati si profila una battaglia tra donne: Alessia e Rosa catalizzano i voti dei fan.

Daniele Bossari abbandonerà il ruolo di opinionista?

Daniele Bossari potrebbe decidere di lasciare la trasmissione per un fatto accaduto nel corso della scorsa puntata in diretta. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip non avrebbe accettato il fatto che i concorrenti dell’Isola non abbiano risposto alle sue domande, si è sentito ignorato: i naufraghi hanno preferito interloquire con Mara Venier, trattando con indifferenza Daniele. Nelle prossime ore lo stesso Bossari annuncerà la decisione presa.

I nominati dell’Isola dei famosi: una lotta tra donne!

In nomination la scorsa puntata sono finite Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Simone Barbato. Le donne partono svantaggiate stando a quanto circola in rete. I fan quasi ignorano Simone e si concentrano nella lotta intestina tra Rosa e Alessia, entrambe con una percentuale del 40%. In questo modo solo il 20% vorrebbe eliminare Simone. L’esito di questa lotta tra due soli fronti si avrà il 12 marzo nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2018.

