Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dei segni di oggi a Mezzogiorno in Famiglia. Oggi domenica 11 marzo 2018 andrà in onda una nuova puntata di Mezzogiorno in Famiglia, il programma di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Mezzogiorno in Famiglia oggi, domenica 11 marzo 2018, è pronto a condurci alla scoperta di due borghi italiani a suon di musica e giochi di squadra. A partire dalle ore 11.00 torneremo a Fornelli, in provincia di Isernia, con l’inviata Claudia Andreatti, mentre Elena Ballerini ci condurrà a Roccapalumba, Palermo.

Mezzogiorno in famiglia, la nuova classifica dei segni zodiacali di Paolo Fox.

In studio, le squadre dei due Comuni si sfideranno in divertenti prove di abilità, affiancate da due tifosi d’eccezione: Manuel Casella per la squadra molisana e Federica Moro per quella siciliana. Gli spazi musicali a cura del Maestro Gianni Mazza, affiancato dalle DJ Jas e Jay, mentre domenica tonerà, come di consueto, spazio all’astrologo Paolo Fox con l’oroscopo la classifica della settimana dei segni zodiacali.

Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia ha rivelato il nuovo oroscopo dei segni per la settimana dall’11 al 18 marzo 2018. Al dodicesimo posto troviamo la Bilancia. All’undicesimo posto troviamo il Capricorno. Al decimo posto c’è il Cancro. Al nono posto si posizionano i Gemelli, all’ottavo c’è il Toro. Settimo posto per la Vergine, sesto per l’Acquario. Quinto posto per i Pesci, quarto per lo Scorpione. Scopriamo ora chi c’è sul podio. Al terzo posto c’è il Leone, al secondo troviamo il Sagittario, e al primo posto c’è l’Ariete.

