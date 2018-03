Serie A: le partite della 28esima giornata che si sono giocate e quelle che si giocheranno

Si riparte con il campionato con la 28esima giornata di serie A! Dopo il rinvio di tutte le gare, per la morte di Davide Astori, la 28esima giornata di Serie A si è apertavenerdì 9 marzo alle 20.45: la Roma, ha ospitato il Torino vincendo nettamente per 3 a 0.

Le partite di sabato 9 e domenica marzo della 28esima giornata di serie A.

Sabato sera 10 marzo alle 20.45 sarà la volta del derby di Verona, con l’Hellas che, sulla carta, ospiterà il Chievo. Le altre otto gare si giocheranno tutte domenica 11: si inizia alle 12.30 con Fiorentina-Benevento, poi ben sei partite in contemporanea alle 15.00. Andranno in scena Bologna-Atalanta, Cagliari-Lazio, Crotone-Sampdoria, Juventus-Udinese, Sassuolo-SPAL e Genoa-Milan. Alle 20.45 il posticipo offrirà il big match Inter-Napoli.

La Roma ieri ha portato a casa una vittoria importantissima contro il Torino in chiave Champions League. Sia per quella attuale (la sfida di martedì prossimo con lo Shakthar per la quale questo successo è fondamentale per morale e fiducia), sia per quella futura (e cioè per la sfida con Inter e Lazio per accaparrarsi terzo e quarto posto). A decidere la sfida sono stati Manolas e De Rossi. Il primo ha dedicato il gol ad Astori con un gesto simbolico in campo (dita rivolte al cielo). A chiudere, poi, il gol finale di Pellegrini.

