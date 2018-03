Alessia Marcuzzi, il look di stasera lunedì 12 marzo 2018 all’Isola dei Famosi!

Alessia Marcuzzi: il look e l’outfit di oggi lunedì 12 marzo 2018, all’Isola dei Famosi 2018. Va in onda stasera l’ottava puntata del reality sulla sopravvivenza che in questa edizione ha suscitato una valanga di polemiche. Ad affiancare la conduttrice Alessia Marcuzzi in studio gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. La bionda conduttrice attingerà, come ha dichiarato lei stessa, dal proprio guardaroba personale.

Il look di Alessia Marcuzzi per l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2018 di stasera, lunedì 12 marzo 2018.

Alessia Marcuzzi in questa tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, sta alternando look total black a total white. Continua l’abbinamento di capi “cheap” ad altri più lussuosi: difatti Alessia annota con puntualità via social le firme dei propri capi, accosta capi economici ad altri più ricercati. Tra questi ultimi le giacche e le scarpe sono le costanti dei capi più cari della conduttrice.

Per la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, di lunedì 5 marzo 2018, la settima puntata dell’Isola, Alessia opta nuovamente per il look total black prediligendo ancora una volta la stilista Stella McCartney per una blusa che mima la camicia, dal taglio svasato e ampio, per compensare l’aderenza del capo inferiore, una minigonna a frange pailettata firmata Alberta Ferretti che la Marcuzzi già aveva indossato durante una puntata de Le Iene. Completano il look tacchi 12 in pelle Casadei.

