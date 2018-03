Che Fuori Tempo Che Fa, le anticipazioni di stasera 12 marzo 2018. Nuovo appuntamento con il programma “Che Fuori Tempo Che Fa”, in onda lunedì 12 marzo, alle 23.40, su Rai1, subito dopo un episodio del “Commissario Montalbano”. Che Fuori Tempo Che Fa, lo show della seconda serata di Rai1, condotto da Fabio Fazio insieme alla presenza fissa di Max Pezzali e Maurizio Crozza a cui è affidata la copertina. Scopriamo insieme gli ospiti della puntata di oggi.

In apertura la copertina di Maurizio Crozza, mentre seduti al tavolo alla francese, dove si commenteranno gli episodi più significativi della settimana, al fianco di Fabio Fazio la presenza fissa di Max Pezzali. Insieme a loro, questa settimana ci sarà come ospite il regista Dario Argento, dove presenterà il suo libro da poco uscito nelle librerie la nuova serie di racconti “Horror. Storie di sangue, spiriti e segreti”.

Poi ci sarà anche Lucia Ocone, protagonista del film “Metti la nonna in freezer” in uscita nelle sale cinematografiche da giovedi 15 marzo, con Fabio De Luigi e Miriam Leone e per la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Inoltre, ci saranno in studio uno dei più grandi motociclisti italiani Max Biaggi e l’attore Francesco Montanari, protagonista della serie tv “Il Cacciatore” su Rai2 dal 14 marzo, diretta da Stefano Lodovichi e Davide Marengo e tratta dal libro“Cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella. E poi ancora, Mago Forest e Raul Cremona con i loro giochi di magia.

