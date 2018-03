Ciriaco De Mita ospite nel salotto di Fabio Fazio. Ieri, domenica 11 marzo 2018, a Che tempo che Fa, condotto da Fabio Fazio, è stato presente in studio come ospite l’ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, dove ha parlato della situazione politica in Italia post elettorale.

L’intervista a Ciriaco De Mita a Che tempo che fa.

La lunga intervista fatta da Fabio Fazio a Ciriaco De Mita è iniziata cosi: “Faccio politica da quando ho cominciato a capire”. Poi l’ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco, parlando della situazione politica creatasi dopo l’elezioni del 4 marzo ha detto: “Per la prima volta in vita non riesco a capire le cose che accadono. O partiti diversi si mettono insieme per un programma comune, oppure se conservano la diversità di pensiero è impossibile trovare una maggioranza.”.

Ciriaco De Mita, ha poi aggiunto: “Guardando l’esistente la soluzione è difficile perché le posizioni politiche sono in contrapposizione. Forza Italia è trainata, è tra le forze che estinguono del resto non aveva una grande storia”. Ha poi continuato: “In genere siamo andati alle elezioni con uno schieramento alternativo. Questa volta siamo andati avanti in 3, ma chi vinceva vinceva il traguardo ma non la corsa”.

E quando Fabio Fazio gli chiede di sintetizzare nello spazio di un tweet un giudizio sulla situazione politica nazionale Ciriaco De Mita ha affermato: “La situazione attuale non è drammatica, ma è tragica”. Riguardo alla battuta di Bruno Vespa che affermava che Di Maio avesse qualcosa del giovane Andreotti, Ciriaco De Mita ha risposto ironico: “Ma Di Maio non ha la gobba…”

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT