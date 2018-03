Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, lunedì 12 marzo 2018. Detto Fatto torna oggi, lunedì 12 marzo 2018, per aprire una nuova settimana insieme. Come ogni lunedì, Detto Fatto è trasmesso in diretta, per permettere ai telespettatori di interagire con Caterina Balivo ed i tuoi tutor utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai e i canali social del programma. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina Balivo ha scelto di indossare un grazioso abito con sfondo bianco ed un’armoniosa fantasia con foglie.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 12 marzo 2018: moda sposa, tagli capelli, i consigli dello speziale ed i commenti di Giovanni Ciacci su Ballando con le stelle.

A Detto Fatto oggi torna la moda delle spose con Pinella Passaro che esaudisce il sogno di una giovane futura sposa calabrese che cerca l’abito dei suoi sogni. La giovane sposina desidera un abito ricco di lavorazioni, e Pinella l’accontenta. La regina delle spose propone oggi alcuni abiti della sua collezione moda sposa. Il primo abito proposto ha un crop top in pizzo chantilly e cristalli ricamati a mano lungo la gonna. Il top non lascia la pancia scoperta: c’è un body in leggero tulle che diventa quasi una seconda pelle. Il secondo abito è una sirena classica con gonna in cady e corpino tempestato di cristalli con effetto tatoo sulle spalle: Sulla schiena ci sono tutti pizzi intagliati e ricamati e cristalli a pioggia. Il terzo abito ha degli archetti sul pizzo e mostra una leggerezza nella gonna messa in risalto dall’effetto trasparente del tessuto.

Giovanni Ciacci ha parlato della sua prima esibizione a Ballando con le Stelle. Giò Giò ha si è cimentato in un Charleston, e l’esibizione è stata piacevole: tutti i giurati hanno dato bei voti a Giovanni, tranne Guillermo Mariotto che gli ha dato 4. Giovanni ci è rimasto malissimo: che siano questioni personali ad aver spinto il giurato ad alzare la paletta del 4? Pare, infatti, che per lungo tempo Giovanni e Guillermo abbiano avuto un fidanzato in comune.

Lo speziale di Detto Fatto Luca Bonafini ci parla della birra, una bevanda che fa molto bene: grazie al potassio e al magnesio aiuta il lavoro dei reni. Luca ci mostra, poi, tre preparazioni che possiamo realizzare con la birra avanzata, ad esempio, quando invitiamo degli amici a mangiare una pizza. La gelatina di birra è realizzata semplicemente con birra, zucchero ed un foglio di gelatina. Con la birra si può fare anche un ottimo shampoo, oppure si può realizzare una trappola per insetti.

Salvo Filetti regala un nuovo taglio di capelli ed un nuovo colore per la sua ospite. Il colore è un burro caldo, una tinta che sta bene a chi ha la carnagione chiara, ma anche alle mediterranee: basta lasciare una buona quantità di fondo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

