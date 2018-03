Al via l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2018, ed.13 in onda lunedì 12 marzo 2018 su canale 5. Durante questa ottava puntata del reality sapremo chi tra Rosa Perrotta, Alessia Mancini, Simone Barbato, in nomination, uscirà di scena dal reality e sarà fuori gara.

Elimitato Isola dei Famosi 2018: chi abbandonerà l’Isola?

La lotta sempre bifronte: Simone Barbato suscita indifferenza, le attenzioni sembrano concentrarsi sulle due donne dall’inizio della gara in opposizione: Alessia Mancini e Rosa Perrotta.

Che Alessia Mancini e Rosa Perrotta non abbiano stretto amicizia in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi è fatto ormai risaputo. E a Playa Uva la polemica è sempre dietro l’angolo.

A incendiare gli animi, negi ultimi gorni un nuovo piccolo mistero: la scomparsa delle esche. Per l’organizzazione della pesca e della caccia ai granchi, Alessia Mancini ha tentato di inserirsi tra gli accordi di Jonathan Kashanian e la Perrotta. E il naufrago ha subito intuito l’atmosfera generale: “Siamo sinceri, oggi c’è una tensione che fende l’aria”. E in effetti, non aveva tutti i torti.

Grazie alla fortuna di Simone Barbato con la “raccolta” dei granchi, anche oggi la cena è portata a casa. Ma è Marco Ferri a indispettirsi per primo: toccava a lui la “pesca al granchio”. A suo avviso, all’interno del gruppetto dei naufraghi rimasti la routine e i ruoli devono essere rispettati. E’ questa la premessa al malcontento generale e all’ennesimo scontro Mancini-Perrotta, entrambe in nomination questa settimana.

Eliminata di questa sera lunedì 12 marzo 2018 dell’isola dei famosi è Rosa Perrotta, che andrà sull’Isola che non c’è, dove si scontrerà al televoto con Nadia Rinaldi ed Elena Morali, per scoprire stasera chi stasera verrà eliminato definitivamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT