Isola dei famosi 2018: nuovissime anticipazioni della puntata di stasera 12 marzo 2018

Isola dei famosi 2018. Andrà in onda questa sera su Canale 5 la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Stasera conosceremo l’esito del televoto: chi vorrà mandare a casa il pubblico tra Simone Barbato, Alessia Mancini e Rosa Perrotta? Il destino di Giucas Casella è stato già svelato ieri nel corso di Domenica Live. Si attendeva il serale di oggi dell’Isola dei famosi 2018 per sapere se le condizioni fisiche del mentalista gli avrebbero consentito il rientro in gioco. Casella ha svelato che non potrà tornare in Honduras per almeno 15 giorni. Sembra sempre più improbabile un ritorno sull’Isola tra i concorrenti

Nonostante il chiarimento in diretta tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, il sensitivo ha ammesso a Domenica Live di aver paura dell’ex pugile ed ha ribadito fermamente la sua versione dei fatti. “Non cambio versione”, ha affermato Craig. Questa sera la questione potrebbe essere nuovamente riproposta nel corso della settima puntata dell’Isola dei Famosi. 2018.

Isola dei famosi 2018: cosa farà Daniele Bossari?

Secondo le indiscrezioni dell’Isola dei Famosi 2018 trapelate in questi giorni, sembra che Daniele Bossari si sia risentito per l’atteggiamento d’indifferenza che i naufraghi avrebbero avuto nei suoi confronti. Qualcuno ha ipotizzato che Daniele potrebbe essere pronto ad abbandonare il suo ruolo d’opinionista, anche per gli attacchi ricevuti sui suoi interventi in studio che si sospetta siano pilotati dagli autori

Bossari non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Nella settima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 che andrà in onda questa sera avremo qualche chiarimento in merito. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT