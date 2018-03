La prova del cuoco, le ricette della puntata di oggi, lunedì 12 marzo 2018. Anche oggi va in onda una nuova puntata de La prova del cuoco, condotta come sempre da Antonella Clerici. Scopriamo le nuove ricette della puntata di oggi lunedì 12 marzo 2018 de La prova del cuoco, ed i cuochi che si sfidano oggi.

La prova del cuoco, le ricette di oggi lunedì 12 marzo 2018: la prima manche di gara.

Gareggia oggi lunedì 12 marzo 2018 a La prova del cuoco per il Pomodoro Rosso Katia Maccari, e per il Peperone Verde Mauro Improta. Il tema del primo round di gara sarà la piadina! La Maccari la preparerà con lo strutto e con l’aggiunta di latte nell’impasto, sale e bicarbonato, farcita con prosciutto crudo, stracchino e rucola.

Improta invece la preparerà con mortadella, patate arrostite, robiola, e rucola, e per l’impasto userà l’olio, lievito, sale e farina. Antonella Clerici giudice della prima manche di gara, assegnerà la vittoria alla piadina più tradizionale di Katia Maccari.

Daniele Persegani prepara la spalla di maiale alla birra e arancia oggi a La prova del cuoco.

In attesa della sfida finale, Daniele Persegani prepara la spalla di maiale alla birra e arancia oggi a La prova del cuoco. Prima di tutto si farcisce la spalla con peperoncino, pepe, paprika affumicata, origano, coriandolo, sale. In tegame grande facciamo rosolare nell’olio due spicchi grandi di aglio e vi facciamo rosolare la carne che abbiamo preparato con le spezie, e vi aggiungiamo, dopo averlo fatto rosolare, la scorza ed il succo d’arancia, e la birra. La spalla viene cotta per 4/5 ore a fuoco lento, ed in seguito rosolata in forno.

Per la preparazione della burtlena viene usata acqua gasata, vino bianco, 1 uovo, farina, sale, olio di semi di arachidi per friggere. La pastella viene fritta in padella. La spalla viene tagliata a fette ed impiattata con spicchi d’arancia, e la carne adagiata sulle piadine, ossia sulle burtlene, e condite con il succo di arancia e birra.

Il menù e le ricette di oggi lunedì 12 marzo 2018 a La prova del cuoco.

La squadra del Pomodoro Rosso propone ravioli con scamorza, spinaci e burro alla nocciola e polpettine fritte con zucchine in due consistenze. La squadra del Peperone Verde propone tagliatelle con crema di broccoli e salsa al formaggio e salmone lardellato al finocchietto con radicchio in agrodolce. La penalità assegnata a Improta è il tutto a mano. Il giudice di oggi è Sonia Peronaci.

