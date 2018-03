Nomination Isola dei Famosi 2018 di lunedì 12 marzo 2018

Le nomination dell’Isola dei Famosi 2018 di lunedì 12 marzo 2018, dell’ottava puntata. Nuovi equilibri e nuove alleanze sull’Isola dei Famosi alla vigilia del 50esimo giorno in Honduras e dell’ottava puntata in onda stasera su Canale 5. Alessia Mancini, Marco Ferri, Simone Barbato e Rosa Perrotta non si sopportano.

Le tensioni sono sempre più forti. Si ripercuoteranno nelle nomination si stasera?

La tensione è nell’aria già da alcuni giorni e le alleanze sembrano alterate. Gelosie e manie di protagonismo che si ripercuoteranno nelle nomination di stasera. Simone e Amaurys vanno a prendere granchi e il mimo si dimostra molto abile. Marco però ci rimane male perché gli piace pescare: “Ragazzi, se la prossima volta posso andare io, ci alterniamo un po’ la maschera, oggi pomeriggio non vado per non alterare l’ecosistema come ci hanno detto ma dalla prossima volta vorrei ci fosse una più equa redistribuzione dei ruoli in modo che tutti siano soddisfatti”. Più tardi si confida con Amaurys: “Mi sono trovato senza far niente oggi, è spiazzante perché a me piace fare tante cose. Non ho più la mia routine”.

Alessia Mancini e Bianca Atzei lo criticano: “Non puoi apprezzare per una volta che qualcuno ti ha levato una fatica e ti ha aiutato? Adesso questa polemica sta continuando ma anche no…”, Jonathan si dissocia: “Ha solo detto per favore la prossima volta vorrei andare io, ha manifestato un desiderio, è stato sincero”.

Più tardi tocca a Jonathan innervosirsi: qualcuno ha messo la pentola sul fuoco con le esche vive. “Non potete immaginare la rosicata quando non le ho trovate, volevo andare a pescare al tramonto – ammette l’esperto di tendenze -. Volevo uccidermi e uccidere qualcuno”. La Mancini provvede subito a dare la colpa alla Perrotta: “Mi ha detto la pentola è pronta, è solo da mettere sul fuoco”, “No io non te l’ho detto, ho solo fatto presente che la pentola era pronta. Poi l’hai presa e l’hai voluta mettere te sul fuoco”.

Il giorno dopo è di nuovo Marco Ferri contro Simone Barbato e Alessia Mancini: “Sono 4 giorni che voglio andare in escursione a prendere granchi e non ci riesco”. “Il mare è libero, vai quando vuoi” replica Simone. Più adirato Amaurys: “Ti rendi conto che torniamo con il mangiare e stai criticando?”. E di nuovo la Mancini: “E’ una polemica gratuita”. Il cubano prova a stemperare i toni, ma Ferri: “Lo so che non l’avete fatto in malafede però anche a me piace fare escursioni e andare a granchi”.

