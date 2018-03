Puntata di oggi 12 marzo 2018 del Trono classico di Uomini e Donne. Oggi, lunedì 12 marzo 2018 è andata in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

La puntata di oggi è iniziata con la nota opinionista del programma, Tina Cipollari che ha comunicato di essere nuovamente single e si è candidata come tronista. In studio per lei sono arrivati i primi corteggiatori. C’è un’altra donna che aspira al suo ruolo mentre lei sarà occupata sul trono. Si tratta della sua acerrima nemica Gemma Galgani che ha mandato un messaggio a Tina dove le ha chiesto di poter essere la nuova opinionista. Tina ha conosciuto i primi corteggiatori che hanno chiamato per lei e tutti compresa lei sono rimasti sorpresi dalla loro giovane età.

Poi si è passati a Sara e dall’ultima puntata in cui ha cercato di convincere Luigi a rientrare in studio dopo che il corteggiatore, deluso dal bacio della tronista con Lorenzo, aveva deciso di abbandonare il programma. Sara ha raggiunto Luigi in camerino, i due ragazzi discutono e lui sembra convinto di non voler tornare. Il ragazzo presente in studio ha dichiarato di essere tornato solo per rispetto del sentimento che prova per Sara. Lorenzo si è risentito con la giovane partenopea perché per lui, parlando con Luigi, lei ha sminuito il bacio che si sono scambiati. La tronista, invece, non ha condiviso l’atteggiamento di Lorenzo. Poi esterna con Nicolò Fabbri è risulatata più piacevole e serena rispetto alle altre e il ragazzo la ospitata a casa sua.

Nilufar, dopo aver assistito al cambiamento di rotta di Lorenzo lo ha raggiunto in hotel per discutere. Lui le confessa, nonostante il bacio con Sara, che non gli è indifferente. Dopo l’esterna, Giordano e Nicolò Ferrari decidono di eliminarsi. Nilufar, molto dispiaciuta dalle reazioni, non ha nascosto la tristezza.

