Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 13 marzo 2018. Oggi, martedì 13 marzo 2018, torna su Rai 2 un nuovo appuntamento con Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Caterina Balivo che ogni giorno ci propone tante rubriche interessanti. Per la puntata odierna di Detto Fatto, la simpatica e bella conduttrice ha scelto di indossare una tuta grigia con fantasia floreale molto scollata con un top setato nero.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, martedì 13 marzo 2018.

A Detto Fatto oggi, 13 marzo 2018, Matteo Mora ha un ospite speciale: Oney Tapia. Matteo deve vestire il suo ospite in stile cubano, e gli propone tre diversi modelli di giacca che valorizzano la sua fisicità con le spalle possenti ed il punto vita stretto. Oney sceglie, o meglio, come egli stesso dice, “aggiunge al carrello” una giacca di lino rosa che slancia il suo torace, una camicia ed un pantalone con le pence davanti che scende ampio con un risvolto in fondo.

A Detto Fatto Donna Rita Macchiavelli utilizza la carta velina colorata per creare delle maxi peonie perfette per arredare e vivacizzare la casa. Il risultato è davvero sorprendente: come dice Caterina, a questi fiori manca solo il profumo! Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT