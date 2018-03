È arrivata la felicità, il cambio di programmazione: la settimana prossima vedremo la fiction su Rai 2 in onda sabato 24 marzo. È arrivata la felicità, la fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, torna stasera, 13 marzo 2018, con una nuova puntata. La fiction Rai subirà, dalle prossime puntate, un cambio di programmazione. Dalla prossima settimana, infatti, È arrivata la felicità non solo cambierà il giorno di programmazione, ma anche il canale: da Rai 1 verrà spostata a Rai 2, e dal martedì verrà messa in onda il sabato sera. Questa, per il fan della fiction, è una notizia tutt’altro che positiva, e sui social sono già tanti coloro che protestano per questo cambio di programmazione.

Che la scelta della Rai sia davvero azzardata? Il sabato sera su Rai 1 va in onda Ballando con le stelle e su Canale 5 C’è posta per te: è vero che la fiction ha avuto un calo di ascolti rispetto alla prima serie, ma questa scelta sembra davvero decretare una sorte funesta per la serie, che continua comunque ad avere un pubblico fedele ed affezionato ed è ancora in grado di dire la sua in termini di ascolti. Non si può, infatti, parlare di insuccesso, in quanto È arrivata la felicità ha dovuto subire la concorrenza dell’Isola dei Famosi e della Champions League.

Le anticipazioni di È arrivata la felicità: Angelica invaghita di Ravalli?

Stasera, intanto, vedremo una nuova puntata di È arrivata la felicità 2. Le anticipazioni ufficiali rivelano che gli effetti della chemio iniziano a farsi sentire: Angelica perde una ciocca di capelli e così, supportata da Valeria e Giovanna, decide di radersi a zero e indossare una parrucca. Nonostante ciò, la donna non demorde e non perde il suo buon umore e la sua forza, e continua ad essere impegnata con i preparativi del suo matrimonio.

Orlando scopre che Angelica ha invitato alle nozze anche il medico che la tiene in cura, Ravalli, questo gli provoca un “leggero” moto di gelosia… Orlando non ci vede più dalla gelosia, e affronta Angelica, che come tutta risposta gli dà uno schiaffo. Orlando capisce il suo errore e le chiede scusa, ma nel sonno Angelica fa il nome di Ravalli…

