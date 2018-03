Le nuove dichiarazioni di Eva Henger a Striscia la Notizia. Nella puntata di ieri, 12 marzo 2018, a Striscia la Notizia, programma satirico di Antonio Ricci si è parlato nuovamente dello scandalo “droga”scoppiato all’Isola dei Famosi, dopo le accuse mosse da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. La Henger ai microfoni del tg satirico di Canale 5 è ritornata a parlare del caso “cannagate” ed ha rilasciato nuove dichiarazioni.

Nella puntata di ieri, a Striscia la notizia si è ritornato a parlare delle prove raccolte sul canna-gate e soprattutto sul fatto che in queste ultime settimane non si è parlato più dello scandalo droga, in quanto le varie trasmissioni tv non ne stanno più discutendo.

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha raggiunto Eva Henger per scoprire la verità dei fatti e la ex naufraga ha rivelato:“non mi vogliono più nei programmi tv”. Inoltre, durante la puntata hanno fatto rivedere anche quando Francesco Monte è stato accusato in diretta dalla Henger e in quel contesto il ragazzo aveva chiesto ad Eva di fare i nomi di tutti gli altri naufraghi con cui che aveva fumato in Honduras prima dell’inizio del reality show.

