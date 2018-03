Guida tv completa di stasera martedì 13 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la fiction È arrivata la felicità. Angelica perde una ciocca di capelli e così, supportata da Valeria e Giovanna, decide di radersi a zero e indossare una parrucca. Orlando, intanto, scopre che Angelica ha invitato alle nozze anche il medico che la tiene in cura, Ravalli, questo gli provoca un leggero moto di gelosia.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 13 marzo 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Le parole che non ti ho detto. John Brennan è un insegnante dalla vita apparentemente perfetta, ma un gioro sua moglie Lara viene arrestata e condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso. A tre anni dalla condanna, John continua a battersi per dimostrare l’innocenza della moglie.

Su Canale 5 vedremo la partita della Champions League Roma – Shakhtar Donetsk. Su Italia 1 vedremo il film Harry Potter e i doni della morte – Parte 2. La7 propone il programma condotto da Giovanni Floris Di martedì.

