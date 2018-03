Isola dei Famosi, le nomination dell’ottava puntata. Ieri, lunedì 12 marzo 2018, è andata in onda l’ottava puntata del reality Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Quando viene chiuso il televoto, è Rosa Perrotta, a dover abbandonare la Palapa, per raggiungere l’Isola Che Non C’è.

Rosa Perrotta, è stata appena eliminata dal televoto settimanale, ed è sbarcata sull’Isola che non c’è. La ragazza non sa cosa l’aspetta. Nadia e Elena sono uscite dal nascondiglio mentre Alessia Marcuzzi le spiega la sfida da affrontare: se accetterà di rimanere su questa spiaggia si aprirà un televoto che decreterà chi, tra le tre, deve rimanere sull’Isola. Rosa ha accettato dopo aver tentennato un po’. La Marcuzzi ha aperti ufficialmente il televoto: “chi volete eliminare definitivamente dall’Isola, Elena, Nadia o Rosa?”. Ad essere eliminata è Nadia Rinaldi, dunque a rimanere sono Elena e Rosa.

Isola dei famosi 2018: le nomination.

Alessia Marcuzzi ha annunciato: “Questa settimana saranno nominabili solo gli uomini“. Jonathan ha nominato Simone: “Solo perchè sono in difficoltà a votare gli altri” e il comico ha ricambiato: “Io invece voto Jonathan perchè non prende mai una posizione che sia destra o sinistra”. Francesca ha nominato Gaspare, quest’ultimo contro Simone. Alessia ha nominato Marco, invece Franco e Bianca hanno nominato Simone, lo stesso ha fatto Marco. Dunque è proprio Simone ad avere avuto più voti. Marco sarà il “maggiordomo” dell’Isola e dovrà svolgere alcune mansioni per il bene di tutto il gruppo, essendo il Peor della settimana. Amaurys invece, in quanto mejor, povrà scegliere chi mandare al televoto tra Marco, Jonathan, Franco e Gaspare. Lui ha scelto di salvare Franco e Gaspare. Al televoto sono andati Simone, Marco e Jonathan. Sull’Isla Bonita invece ha portato Alessia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

