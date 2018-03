La dolce sorpresa di Francesco Monte a Paola Di Benedetto. Ieri, lunedì 12 marzo 2018, è andata in onda l’ottava puntata del reality Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Ospite in studio dopo la sua avventura in Honduras, Paola Di Benedetto. Per la ragazza c’è un regalo e a mandarlo è stato proprio Francesco Monte.

Isola dei Famosi 2018: la sorpresa di Francesco Monte a Paola Di Benedetto.



Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono incontrati in Honduras durante la partecipazione al reality Isola dei Famosi, dove hanno iniziato un flirtare. Tra di loro il feeling è subito apparso evidente anche agli naufraghi presenti, ma lo scoppio del caso “canna-gate” ha costretto Francesco Monte ad abbandonare e dunque la sua separazione da Paola

Paola Di Benedetto fa ingresso nello studio del reality show, ad aspettarla dal ritorno della sua avventura in Honduras non ci sono solamente il nastro dei ricordi della sua esperienza, in cui l’amicizia speciale nata con Francesco Monte ha avuto un ruolo molto importante, ma anche un messaggio e un mazzo di rose rosse.

Infatti era stato proprio Francesco Monte ad aver ammesso di aspettare il rientro di Paola Di Benedetto in Italia. Francesco Monte sarà finalmente pronto a buttarsi il passato alle spalle e ricominciare con Paola Di Benedetto. Dopo la lunga storia con Cecilia Rodriguez, lasciato in diretta da lei durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Francesco Monte a un fan che gli ha scritto sulla rubrica della posta del cuore tenuta dall’ex tronista sul nuovo magazine di Uomini e donne dove gli viene chiesto se Paola prenderà il posto di Cecilia nel suo cuore, l’ex tronista ha risposto: “Cecilia è stata la storia più importante della mia vita. Paola spero che lo diventi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

