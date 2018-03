Isola dei famosi, il racconto dell’ottava puntata. Ieri, lunedì 12 marzo 2018, è andata in onda l’ottava puntata del reality Isola dei famosi. La conduttrice, Alessia Marcuzzi, ha dato inizio alla puntata de L’Isola dei Famosi annunciando le sorprese che aspettano i tre nominati, Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Simone Barbato. Poi ha annunciato l’arrivo in studio di Valeria Marini. I naufraghi discutono della presunta “setta” che si è venuta a creare a Cayos Cochinos.

Isola dei famosi 2018: la prova ricompensa.

È arrivato il momento della prova ricompensa che questa settimana viene chiamata “Stasera mi butto”. Le donne sfidano gli uomini, hanno partecipato tutti tranne Nino e Bianca che hanno avuto dei piccoli problemi. Le donne hanno scelto lo sfidante contro il quale tuffarsi letteralmente nel fango e cercare un cocco con il quale centrare un canestro alla fine del percorso. La ricompensa è stata una torta al cioccolato. Alessia ha sfidato Marco, Rosa ha scelto Franco, Francesca invece Simone. A vincere la prova sono stati gli uomini, ma essi hanno potuto scegliere tre naufraghi che non mangeranno la torta, mentre agli altri sarà concesso di mangiare. Sono stati scelti Franco, Nino e Marco non potranno mangiare la torta.

La conduttrice, si è collegata con Nadia ed Elena sull’Isola che non c’è. Le due donne hanno resistito a ogni intemperie, sono riuscite ad accendere anche il fuoco nonostante la Rinaldi abbia avuto un piccolo incidente tagliandosi la mano. Si è chiuso il televoto e Alessia Marcuzzi ha detto alla Mancini di avere una seconda possibilità con la prova dell’apnea. L’ex velina ha raggiunto la spiaggia con Stefano De Martino. In realtà Alessia ha avuto la possibilità di incontrare il marito, Flavio Montrucchio, che le ha fatto una dedica molto romantica. I due si sono abbracciati e baciati.

Isola dei famosi: le nomination.

Sono iniziate le nomination, vista la minoranza delle donne, i naufraghi devono votare solo per gli uomini: Jonathan ha votato per Simone, Barbato per Jonathan, Francesca per Nino, Nino per Simone. Invece, Alessia ha votato per Marco e Franco e Bianca per Simone. Infine anche Marco ha nominato Simone. La penitenza per il peor della settimana è quella di essere il maggiordomo dell’Isola dove sarà il meor a dare le indicazioni in settimana sui compiti da svolgere.

I nominati del gruppo sono Simone, Gaspare, Jonathan e Marco. Il mejor della settimana, Amaurys ha deciso chi mandare al televoto assieme a Simone tra Gaspare, Jonathan e Marco. Lo sportivo ha deciso di mandare in nomination Jonathan e Marco e di portare sulla Isla Bonita Alessia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

