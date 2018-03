Isola dei Famosi, l’ottava puntata. Ieri, lunedì 12 marzo 2018, è andata in onda l’ottava puntata del reality Isola dei famosi. Durante la puntata in diretta su Canale 5, c’è stato uno scontro acceso tra la conduttrice ed Eva Henger, in merito al discusso caso “cannagate”. Scopriamo cosa è accaduto.

Lo scontro in diretta tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger.

Alessia Marcuzzi, quando hanno fatto ingresso in studio i due naufraghi eliminati Paola Di Benedetto e Filippo Nardi, anche loro coinvolti nello scandalo del presunto consumo di marijuana, ha spiegato loro cosa è accaduto in Italia mentre si trovano in Honduras. La Marcuzzi ha detto loro: “Vi ricorderete che Eva Henger ha detto in diretta che Francesco Monte aveva portato della marijuana prima di inziare l’Isola. In Italia ha detto che con Francesco c’erano altre persone. Non ho coinvolto le persone in Palapa perché le leggi in Honduras sono diverse e non possono difendersi. Voi siete stati coinvolti, qual e la vostra versione?“. Paola Di Benedetto ha resplicato: “Io soono arrivata in villa il giorno dopo perché avevo perso il passaporto. Posso dire che Francesco ha fumato le sigarette che si fanno con cartina e tabacco. solo questo“. Invece Filippo Nardi ha detto: “Anche io non ho nulla da dire, posso solo ripetere quello che ha detto Paola“.

Eva Henger, ha replicato: “ma quando in diretta avevo fatto la mia confessione, Francesco mi aveva detto di fare altri nomi“. Ha poi aggiunto la Henger: “Io non ho mai detto gli altri nomi Striscia mi ha intercettato. All’inizio i nomi sono stati oscurati, ma quando il caso si è gonfiato… Siete voi che continuate a chiedermi. Prima mi dite che non devo parlare, poi mi fate domande…“.

Alessia Marcuzzi appena sente questa dichiarazione si è infuriata e ha risposto alla Henger: “Ma sei andata ospite in tutte le trasmissioni televisive a parlare di queste cose. Eva non fare la buona samaritana e dai. Ma de che stiamo a parlare. Tu hai detto la tua verità, io la rispetto, ma non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista né con te né con tutti gli altri”. La Marcuzzi, ha continuato dopo gli applausi del pubblico: “Io non voglio applausi. Tu vai dove vuoi a parlare e vai anche troppo. Perdonami, fammi parlare perché questa è la mia trasmissione. Tu poi vai dove vuoi a parlare. Noi non abbiamo mai parlato di questa storia, tu veramente stai fuori di testa. Io ho fatto anche di tutto per essere carina con tua figlia nella scorsa edizione dell’Isola. Quindi questo discorso moralista con me no. Ora sono molto arrabbiata. Non ho parole“.

Eva Henger, ha cercato di rispondere ma non c’è riuscita, in quanto la Marcuzzi la interrompe e ha detto: “Striscia non c’entra niente. Sta diventando un pagliacciata questa storia. Ma non fare la finta, allora dì che non ti hanno ripreso di nascosto. Mi sono sfogata, ma sentirmi dire che parlo di questo argomento in tutta la mia trasmissione non mi va. Questa è l’unica trasmissione dove non ne abbiamo parlato e lei va d’appertutto. Io non voglio affossare la verità e lo sa anche Eva. Mi dà fastidio che in questa situazione ci sono andati di mezzo persone giovani, io da mamma la mia denuncia l’avrei fatta in un altro modo. Non in un porgramma come questo, dove si parla di emozioni, di sentimenti veri. Le follie davvero…”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT