La prova del cuoco, le ricette della puntata di oggi martedì 13 marzo 2018. Anche oggi va in onda l’amato cooking show di Rai 1 La prova del cuoco, condotto da Antonella Clerici. Scopriamo insieme le invitanti pietanze e le nuove ricette della puntata di oggi martedì 13 marzo 2018 de La prova del cuoco, ed i cuochi in gara oggi per il Pomodoro Rosso ed il Peperone Verde.

La prova del cuoco, le ricette di oggi martedì 13 marzo 2018: il primo round di gara.

Gareggia oggi martedì 13 marzo 2018 a La prova del cuoco per il Pomodoro Rosso Gian Piero Fava, e per il Peperone Verde Cesare Marretti. Il tema della prima manche è la caesar salad. Fava la preparerà in versione tradizionale con pollo, insalata, guanciale, formaggio a scaglie ed una salsa, mentre Marretti la realizzerà con il pollo, l’insalata romana e la paprika. Antonella Clerici, giudice del primo round di gara, assegna la vittoria a Cesare Marretti.

Anna Moroni prepara uno strudel di erbe di campo oggi a La prova del cuoco.

Oggi martedì 13 marzo 2018 a La prova del cuoco Anna Moroni in attesa della sfida finale prepara lo strudel con le erbe di campo, ossia la bieta, la cicoria, barbabietole rosse, broccoli, spinaci, la borragine. Le erbe miste vanno lessate con poca acqua e un pò di sale. In padella viene soffritto lo speck con olio e aglio, al quale vengono aggiunte le erbe, ed infine peperoncino, paprika piccante e sale.

Poi viene preparata la pasta strudel, con farina, olio, acqua, 1 uovo, sale. La pasta viene avvolta in un panno e messa sotto la pentola in cui è stata fatta bollire l’acqua calda, per farla lievitare prima. Dopo aver fatto raffreddare le erbe cotte nella padella, vi aggiungiamo il gruviera ed il fiordilatte tagliato a cubetti. Il preparato per il ripieno viene versato all’interno della pasta strudel, ed arrotoliamo il tutto, ed inforniamo a 180 gradi per 30 minuti.

Luisanna Messeri prepara le pappardelle con petto d’anatra, cipolle e i fichi secchi oggi a La prova del cuoco.

Luisanna Messeri, invece, prepara un delizioso primo piatto, ossia le pappardelle con i fichi secchi, cipolle e petto d’anatra. Si comincia con un soffritto con cipolle, la pelle del petto d’anatra e un filo d’olio. Dopo un quarto d’oro si butta la pelle, si cuociono in una pentola a parte le pappardelle, e si taglia il petto d’anatra a fettine sottilissime.

Nella padella, intanto, la cipolla si è caramellata, sono state aggiunte foglioline di alloro e le fettine di anatra a rosolare, ed infine si sfuma il tutto con il vino bianco. Intanto, vengono tagliati i fichi a pezzetti, ed aggiunti in padella. Alla fine vengono versate le tagliatelle nella padella, ed impiattate con aggiunta di pecorino.

Il menù e le ricette di oggi martedì 13 marzo 2018 a La prova del cuoco.

La squadra del Pomodoro Rosso propone fettuccine con bottarga e limone su crema di piselli e cozze su un velo di patate e agretti, mentre il Peperone Verde tortelli di vitello all’arancia con carciofi cotti in due cotture, e meringata al caffè. La penalità assegnata da Marsetti è l’impiatto allo sbaraglio. Giudice della puntata è Sonia Peronaci.

I Rossi ricevono oggi 8 per la tecnica, 7 per il gusto, e 7 per l’impiattamento. I Verdi ricevono 7 per la tecnica, 8 per il gusto, 8 per l’impiattamento. Vince la puntata di oggi della prova del cuoco la squadra del peperone verde per un totale di 23 a 22 punti. Il nuovo appuntamento è per domani alle 11:50 su Rai 1. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

