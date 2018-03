Debutta al Teatro Golden di Roma la nuova commedia Quella piccola pazza cosa chiamata amore, in scena da oggi, martedì 13 marzo 2018, fino a domenica 8 aprile 2018. Scritta da Danilo De Santis per la regia di Pasquale Petrolo, in arte Lillo, componente del duo comico Lillo & Greg. I sei attori Danilo De Santis, Piero Scornavacchi, Roberto Belli, Roberta Mastromichele, Chiara Buratti e Marco Aceti in scena nella commedia, sono tutti afflitti dallo stesso problema e dalla stessa ossessione: l’amore.

Un modo divertente di raccontare l’amore, mai volgare, ma sempre sopra le righe, come sottolinea lo stesso autore, l’amore che fa muovere gli esseri umani in modi irrazionali, fa assumere spesso comportamenti ridicoli e surreali.

La nuova commedia Quella piccola pazza cosa chiamata amore è in scena al Teatro Golden di Roma fino all’8 aprile 2018.

In questa commedia Quella piccola pazza cosa chiamata amore, ognuno è innamorato di un altro o di un’altra e nessuno riesce a cancellare dalla propria mente il ricordo e l’attaccamento verso l’oggetto del desiderio anche dopo tantissimi anni. Ed è a causa di quest’ossessione che tutti sono disposti a sottostare ai più incredibili sotterfugi, ad inventare strategie spesso ridicole, a volte anche imbarazzanti pur di tentare di conquistare o riconquistare la persona amata.

Ed è così che Luigi diventa Lulù (Danilo De Santis) per entrare e restare nelle grazie di Ferdinando (Roberto Belli), omosessuale, da 27 anni innamorato ed in attesa che il suo amore torni da lui. Ferdinando ospita quindi Luigi/Lulù , che vuole vivere a casa di Ferdinando per tentare di riconquistare il cuore di Elena (Chiara Buratti) che vive nella casa di fronte.

Ferdinando lentamente inizia ad avere un debole per Luigi/Lulù , che per scappare dalle attenzioni del padrone di casa si dichiara innamorato di Mario (Piero Scornavacchi) che però è innamorato follemente di Ilaria (Roberta Mastromichele) che non riesce a dimenticare Vittorio (Marco Aceti). Due case, una di fronte all’altra, la finestra diventa il punto di vista di quella piccola pazza cosa chiamata Amore.

Questo il trailer ufficiale della commedia Quella piccola pazza cosa chiamata amore.

