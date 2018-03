Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi, martedì 13 marzo 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che verrà trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 13 marzo 2018.

Secondo le anticipazioni diffuse sul trono classico di Uomini e Donne rivelano che la puntata di oggi sarà incentrata su Sara. La tronista partenopea in queste ultime settrimane è riuscita a riconquistare Lorenzo dopo che lui aveva ammesso di voler corteggiare solamente Nilufar.

Le anticipazioni sul nuovo appuntamento hanno svelato che Lorenzo si infurierà nel momento in cui verrà mostrata l’esterna che Sara ha fatto con Luigi. Tra Sara e Luigi, infatti, nell’esterna si sono anche scambiati un bacio appassionante. Questa cosa non piacerà per nulla a Lorenzo. Lorenzo non solo si infurierà contro Sara ma anche contro Luigi, al punto che i due ragazzi utilizzeranno toni forti. Lorenzo dirà in faccia al suo rivale che Sara lo ha portato in esterna solo perché provava tenerezza e non perchè prova dei sentimenti.

Un’affermazione che ovviamente farà infuriare Luigi, al punto che tra i due corteggiatori di Uomini e donne ci sarà un vero e proprio scontro verbale. E poi vedremo le nuove esterne di Nicolò con Marta e Virginia, le due pretendenti per la scelta finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT