Amore a gonfie vele per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che sono tornati da poco da una magnifica vacanza alle Maldive, ancora più felici di prima. Sembra proprio che per i due giovani innamorati sia giunto il momento di mettere su famiglia. A raccontarlo sono loro stessi, intervistati dal settimanale ‘Gente‘ al rientro da una vacanza alle Maldive.

I progetti d’amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontati a Gente.

Ignazio ha infatti dichiarato al magazine: “Quando stai così bene con una persona viene spontaneo pensare e parlare del futuro. Viviamo insieme e per ora non ho fretta di fare passi azzardati, ma un bambino nostro ci piacerebbe. Ho 25 anni e molto da dimostrare e realizzare, ma io vorrei essere un papà giovane, per avere le energie e gli entusiasmi giusti per un figlio. ma ci vogliono anche basi solide e le stiamo costruendo”.

“Non ho dubbi su di lui e su di noi. Tra un anno, se si sentirà pronto, mi piacerebbe iniziare pensare a una famiglia”, ha aggiunto Cecilia.

Parlando del viaggio la Rodriguez ha anche detto: “Qualche istante prima di partire, mentre chiudevo la valigia, mi ha colto un senso di smarrimento: ‘Se superiamo questa, se non litighiamo nemmeno laggiù, è fatta!’, ho pensato”.

Lui le fa eco: “Non è andata bene, è andata meravigliosamente. Non potrei desiderare altro. L’armonia è stata perfetta e, se possibile, mi sono innamorato di Cecilia ancora di più“.

E Cecilia anche sembra più che innamorata. “Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere, l’educazione, l’energia. Lo stringerei a me tutto il giorno. A volte cerco di trattenermi, perché so di essere pesante, ma è così stupendo: che ci posso fare?”, ha concluso.

Le foto di Cecilia e Ignazio alle Maldive pubblicate su Instagram.