La principessa di Monaco Charlotte Casiraghi doveva dire sì al suo Dimitri Rassam a giugno, invece le nozze sono state “sospese”, forse posticipate in autunno in Sicilia. Charlotte Casiraghi è alla fine del quinto mese di gravidanza, in attesa del secondo figlio, dopo Raphael (4 anni) avuto dall’attore Gad Elmaleh.

Si è ritirata in Provenza, a Saint-Remy-de-Provence, dove la madre Carolina visse un lungo periodo dopo la scomparsa del marito Andrea Casiraghi, papà di Charlotte.

La gravidanza in stato avanzato ha fatto slittare le nozze, che si svolgeranno in autunno!

La gravidanza avanzata avrebbe cambiato i piani dei promessi sposi e la data delle nozze. Pare che Carolina di Monaco e la mamma di Dimitri, Carole Bouquet, abbiano storto il naso e abbiano preferito rimandare i fiori d’arancio dopo la nascita del bebè.

Charlotte si è ritirata nella fattoria di famiglia per vivere serenamente la sua maternità: in un paesino con pochi abitanti può passare “abbastanza” inosservata e concedersi lunghe passeggiate senza flash.

Mamma Carolina è sempre pronta a darle una mano, persino con la spesa come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Gente. Mamma e figlia comprano provviste e giochi per bambini, ma alla vista dei fotografi, Charlotte assume un’espressione infastidita.