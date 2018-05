Torna il serale di Amici con la sesta puntata in diretta, stasera alle ore 21.15 su Canale 5. Ospiti della puntata saranno Michelle Hunziker e Il Volo. Stasera, al centro dell’attenzione ci sarà la sfida tra Carmen ed Emma per volontà di Rudy Zerbi, che sono ancora in attesa del giudizio per scoprire chi delle due dovrà lasciare il programma. Nella puntata di oggi le eliminazioni non avverranno nello stesso modo rispetto alle puntate precedenti.

Il primo eliminato del serale di Amici 2018 Ed. 17 e le anticipazioni della puntata di stasera.

Nel primo metodo vi sarà la consueta valutazione da parte della commissione interna che, attraverso un si o un no, decide sul futuro degli allievi nel talent. Per accedere alla puntata successiva, ogni ragazzo deve ottenere almeno 4 sì.

Invece, con il secondo metodo l’eliminazione avviene attraverso le sfide dirette. A differenza di quella richiesta per Emma e Carmen da Rudy Zerbi durante lo scorso serale, questo tipo di sfida può riguardare tutti i ragazzi e saranno proposte e giudicate dalla commissione interna. Chi vincerà resterà nel talent, chi perderà invece verrà eliminato direttamente.

A vincere la seconda fase sarà la squadra che avrà vinto più prove e i tre concorrenti della squadra vincitrice accederanno alla fase finale. Invece tutti gli altri finiranno a rischio eliminazione. Nella terza e ultima fase i concorrenti si esibiranno singolarmente e uno solo sarà proclamato vincitore mentre gli altri due finiranno a rischio eliminazione. A fine puntata i professori della commissione interna devono scegliere, per ciascun concorrente finito a rischio eliminazione, chi verrà eliminato. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.