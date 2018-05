Gli atteggiamenti violenti e aggressivi dei concorrenti del Grande Fratello 2018 Ed. 15 non sono passati inosservati agli sponsor che si sono dissociati dal comportamento dei concorrenti. Aran Cucine, Salumi Beretta e Bellaoggi hanno condannato questi episodi accaduti all’interno della Casa nelle ultime settimane ed hanno diramato dei comunicati stampa per dissociarsi.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: gli sponsor si dissociano dal reality.

La linea di make up Bellaoggi, ha annunciato tramite un comunicato stampa, la volontà dell’azienda “di interrompere ogni attività di sponsorizzazione di questa edizione del Grande Fratello” dissociandosi “dagli atti e dai comportamenti nell’ambito del reality“.

A questo annuncio sono successivamente seguite altre dichiarazioni di altri brand che collaborano con il reality dando visibilità ai loro prodotti. I brand sono Aran Cucine, Salumi Beretta e Steel Pan che hanno condannato ogni forma di violenza e bullismo avvenuti all’interno della Casa.

Aran Cucine come riportato sul comunicato stampa: “condanna fermamente ogni forma di violenza e ogni atto di bullismo senza se e senza ma. In quest’ottica abbiamo segnalato alla produzione del programma la necessità di richiamare i concorrenti ad un comportamento consono ai più basilari canoni di educazione e rispetto nei confronti di tutti senza alcuna esclusione. ”

E ancora: “Fortunatamente la produzione si è mossa con un ultimatum che ci auspichiamo sia decisivo nei confronti di questi atti. D’altro canto ci teniamo a ribadire che nel momento in cui scegliamo di effettuare un product placement non possiamo sapere a priori il comportamento che terranno i partecipanti alla trasmissione, ma che teniamo ancora a stigmatizzare e condannare nella maniera più assoluta. Sperando che questo tipo di situazioni non si ripetano ulteriormente.“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.