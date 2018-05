Nina Moric sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla scelta di lasciare per sempre Luigi Mario Favoloso, dichiarando al settimanale ‘Oggi‘ di non essere sicura che con il controverso concorrente del Grande Fratello 2018 Ed. 15 sia davvero finita, anzi.

La modella di origini croate non chiude definitivamente la porta a Favoloso. Parlando della loro relazione, in teoria finita, ha detto alla rivista di cronaca rosa: “Vedremo, non so. Intanto i suoi vestiti sono ancora lì, nel nostro armadio“.

Le rivelazioni di Nina Moric su Luigi Favoloso rilasciate a Chi.

Al settimanale ‘Chi’ sulla partecipazione di Favoloso allo show aveva invece detto: “Non ero d’accordo. Se dici d’amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il libero arbitrio. Non andrò in tv per nessuna cifra, questa volta mi tiro fuori”.

“Esiste una cosa che si chiama dignità e che viene prima di tutto. Favoloso ha scelto di fare il GF anziché stare di fianco a me, non avevo bisogno di una persona che sceglie il GF in luogo della sofferenza. Io faccio la mia vita, lotto per mio figlio, lavoro: quando mi riportano quello che fa nella Casa è lo spunto per capire chi sia veramente questa persona. Quindi in bocca al lupo”, aveva poi concluso.

Luigi Favoloso mostra un forte desiderio di rivedere Nina Moric nel casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15.

Intanto, Favoloso nella casa ha dichiarato:”Voglio vedere Nina”. Dopo aver scampato l’eliminazione martedì 8 maggio. “Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio più”, dice in un video inedito mandato in onda a Pomeriggio Cinque.

“L’ultima cosa che so – aggiunge – è che lei mi ha scritto un messaggio romantico”. Tutto nonostante la modella croata l’abbia lasciato con un post su Instagram, che gli era stato letto nella puntata precedente.

Rivela Favoloso: "Vorrei uscire e trovare la donna che pensavo della mia vita, se la trovassi sofferente non me lo perdonerei. Se la riuscissi a vedere anche solo per due minuti so che non sarebbe un incontro freddo".