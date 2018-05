Come ormai da tradizione, torna anche per il 2018 il crossover di Canale 5 tra Verissimo e Amici di Maria De Filippi. Sabato 12 maggio infatti la conduttrice Silvia Toffanin si trasferirà a Roma, nei mitici studi di Amici, per una puntata evento dedicata al talent, dal titolo Verissimo Speciale Amici.

Sabato 12 maggio 2018 torna puntuale l’appuntamento con il crossover di Canale 5 tra Verissimo e Amici di Maria De Filippi; Silvia Toffanin, conduttrice dell’amato talk del sabato pomeriggio, si trasferirà nello studio di Amici per una puntata evento dedicata al talent giunto quasi alla fase finale del serale. Verissimo speciale Amici è un appuntamento imperdibile che unirà gli elementi del talk show con quelli del grande talent show del sabato sera di Maria De Filippi.

Silvia Toffanin intervisterà, in esclusiva, Maria De Filippi. Inoltre, grande spazio alle storie dei ragazzi della squadra Blu (Carmen, Einar e Lauren) e di quella Bianca (Biondo, Irama, Emma e Bryan). Oltre ad esibirsi in studio, i ragazzi rivedranno per la prima volta le immagini del loro percorso artistico all’interno della scuola di Amici.

Silvia Toffanin indosserà un vestito in tessuto che richiama il jeans: lo scollo è a V, sbracciato, lascia scoperte solo le punte delle decolletè azzurre, tacco 12. La padrona di casa di Amici invece, Maria De Filippi, è in total black, camicia, giacca e pantalone neri, stivaletti aggressivi. La particolarità dell’outfit è tutta nella giacca decorata di fiori in rilievo.

