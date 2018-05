Oggi pomeriggio, sabato 12 maggio 2018, torna alle 16 su canale 5, come da tradizione, il crossover tra “Verissimo” e “Amici”. Silvia Toffanin si trasferisce a Roma, negli studi di Amici, per una puntata evento dedicata al talent di Maria De Filippi.

Verissimo speciale Amici: anticipazioni e ospiti della puntata 12 maggio 2018.

Silvia Toffanin in esclusiva, intervisterà Maria De Filippi. La conduttrice del talent parlando dell’edizione in corso di Amici e dei concorrenti ha dichiarato: «Penso che oggi i ragazzi abbiano imparato a usare la televisione e di conseguenza «Amici» viene “usato”, nel senso buono. Anche noi “usiamo” loro per fare la trasmissione e quindi hanno imparato a utilizzare la tv per farsi vedere. Questo è un bene, perché i ragazzi quando vengono a cantare sognano che le case discografiche si accorgano di loro, quando vengono a ballare sognano di entrare in altre compagnie e quindi, in questo senso, ci facciamo un regalo un po’ a vicenda».

Sarà, dedicato un grande spazio alle storie dei ragazzi della squadra Blu, composta da Carmen, Einar e Lauren e di quella Bianca, Biondo, Irama, Emma e Bryan. In studio, i ragazzi si esibiriranno e verranno mostratu loro per la prima volta le immagini del loro percorso artistico fatto all’interno della scuola di Amici.

A poche settimane dall’attesissima finale del talent show di Canale 5, in una puntata ricca di sorprese emozionanti, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e il direttore artistico Luca Tommassini sveleranno delle novità nel meccanismo di eliminazione dei ragazzi. Silvia Toffanin intervisterà Stash con i The Kolors, band vincitrice del talent nel 2015.