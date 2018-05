Romina Power ha raccontato che tra lei e Al Bano c’è un legame indissolubile che ‘non smetterà mai’ di esistere. La cantante lo ha rivelato durante il corso di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo. “Guarda, non so che cos’è, è una cosa strana che mi lega ad Al Bano, un legame indissolubile… Mi fa venire veramente i nervi… Questa cosa che ci lega non smetterà mai…”, ha spiegato.

Le rivelazioni di Romina Power sul rapporto con Albano Carrisi,

La Power ha poi continuato a parlare del suo rapporto con il padre dei suoi figli rivelando di non aver mai ritrovato l’amore dopo di lui. “Ho pensato, ‘Trovo qualcuno più come me’… Ma invece… Poi c’è un altro fatto strano, secondo me, le nostre voci insieme creano una vibrazione che arriva dentro anche a chi le ascolta… Ti provoca una sensazione di benessere…”, ha detto.

“Romina, ti faccio la stessa domanda fatta ad Al Bano, con chi sei sposata mentalmente?”, le ha chiesto a questo punto Costanzo. “Già il fatto che io non sia riuscita a trovare un’altra persona la dice lunga, no?”, ha risposto lei.

Le recente dichiarazioni di Albano sul rapporto con Loredana Lecciso.

Recentemente Carrisi ha invece rivelato che il suo amore con Loredana Lecciso è durato appena tre anni. “Dei diciotto anni trascorsi con lei, soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era consapevole anche lei, ne abbiamo parlato più volte.

Al ritorno dall’Isola avevo chiare le idee: l’incompatibilità e l’intempestività del suo ‘lo lascio’ (detto da Loredana in diretta durante un serale della trasmissione, ndr) mi fecero capire che con Loredana non c’era più futuro e siamo andati dall’avvocato. Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia“, ha spiegato al settimanale ‘Oggi’.