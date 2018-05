La precedente puntata si era conclusa con la sfida a eliminazione diretta tra le cantanti Emma (bianchi) e Carmen (blu), che era stata proposta da uno dei membri della commissione interna del talent, Rudy Zerbi: “Sono sovrapponibili”, aveva detto il professore.

Al momento di decidere chi eliminare tra le due, una parte dei professori, tutti quelli della categoria “danza”, avevano chiesto di rimandare la decisione alla puntata successiva in modo da avere più tempo per riflettere. La sesta puntata del serale è cominciata proprio con il testa a testa Emma contro Carmen, che si sono sfidate in una serie di prove.

Amici 2018 Ed. 17: Emma e Carmen rimaste entrambe in gara dopo la prima votazione.

La prima prova è stata una comparata sulle note di “Somebody to love” dei Queen (in duetto con Il Volo), la seconda una comparata su “A natural woman” di Aretha Franklin. Nella terza prova Emma ha duettato con Arisa (che è tornata ad “Amici” come membro della commissione esterna, dopo averne fatto parte già nella precedente puntata) su “Meraviglioso amore mio” e Carmen ha duettato con Emma Marrone (in commissione esterna da ormai tre puntate) sul nuovo singolo di quest’ultima “Mi parli piano”.

Nella quarta ed ultima prova, infine, Emma ha cantato “Nothing compares 2 U” di Sinead O’Connor e Carmen ha risposto con “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. Gli 8 componenti della commissione interna, i professori della “scuola” di “Amici” (per il canto Rudy Zerbi, Giusy Ferreri, Paola Turci e Carlo Di Francesco.

Per il ballo Garrison Rochelle, Alessandra Celentano, Bill Goodson e Veronica Peparini), sono stati chiamati a scegliere chi eliminare tra le due. Ma la votazione si è conclusa con un pareggio: 4 professori hanno scelto di salvare Emma e 4 hanno scelto di salvare Carmen. Entrambe sono dunque rimaste in gara.

Sfida tra concorrenti delle rispettive squadre ad Amici 2018 Ed. 17: il televoto decide!

Si è così passati alla gara vera e propria tra la squadra bianca e la squadra blu. Considerando che in gara sono rimasti pochi concorrenti, la produzione ha deciso di modificare il meccanismo della gara e ha ritenuto che tutti dovessero avere la possibilità di esibirsi nella sfida a squadre.

In altre parole la prima fase della gara, quella che nelle precedenti puntate era rappresentata dalle prove corali, che prevedeva la possibilità da parte dei professori di mandare subito a rischio eliminazione alcuni concorrenti, è stata tolta. La gara è cominciata dunque direttamente con le sfide tra i concorrenti delle due squadre. A giudicare le esibizioni, il pubblico da casa attraverso il televoto.

La commissione esterna, composta per questa puntata da Emma Marrone, Arisa, Simona Ventura, Heather Parisi, Michelle Hunziker e Giulia Michielini, è stata chiamata a scegliere la vincitrice della puntata: è Carmen. Lauren ha dunque raggiunto gli altri concorrenti già finiti a rischio eliminazione.

Carmen non ha potuto salvare nessuno dei concorrenti a rischio eliminazione, mentre al direttore artistico Luca Tommassini è stato concesso di poter salvare un concorrente: ha scelto la cantante dei bianchi Emma. Si è così passati alla fase relativa alle eliminazioni. I membri della commissione interna, cioè i professori, sono stati chiamati a scegliere per ciascun concorrente per l’eliminazione o per la salvezza.

Ma Alessandra Celentano ha proposto una sfida a eliminazione diretta tra gli unici due ballerini rimasti in gara, Lauren e Bryan, e gli altri professori l’hanno accettata. I due hanno dunque proposto alcune coreografie e i professori del talent sono stati chiamati a scegliere chi salvare e chi eliminare tra i due.

Uno sarebbe stato eliminato, l’altro – in quanto unico ballerino rimasto in gara – sarebbe stato proclamato di conseguenza vincitore della categoria “danza” di Amici 17 (a tre puntate dalla finale, che è prevista per il prossimo 2 giugno).

La conduttrice ha cominciato a leggere i biglietti con i voti dei professori: il risultato era di 5 voti a favore di Lauren e 2 a favore di Bryan. Dunque Lauren aveva matematicamente vinto. Proprio quando la conduttrice era sul punto di proclamare Lauren vincitrice della categoria “danza”, uno dei professori di “canto”, Rudy Zerbi, ha chiesto di rimandare la decisione alla prossima settimana: “Credo sia giusto pensarci bene.

La settimana scorsa i prof di ballo hanno chiesto tempo. Credo che per capire al meglio la decisione che devo prendere vorrei pensarci, vederli e prendermi una settimana”, ha detto, e gli altri professori di “canto” lo hanno seguito. Così, proprio come era successo la scorsa settimana con la sfida tra Emma e Carmen, anche il risultato della sfida tra i due ballerini è stata rimandata alla prossima puntata. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.