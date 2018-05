ll programma Domenica In torna oggi, 13 maggio 2018, alle 14.00, su Rai1 con una nuova puntata, condotta da Cristina Parodi con la partecipazione di Benedetta Parodi. La puntata si aprirà parlando della festa della mamma, dove verranno raccontate storie di madri, storie di gioia, coraggio e sacrificio.

Gli ospiti ed i temi di oggi, 13 maggio 2018, a Domenica In.

In studio saranno presenti Rita Procopio Anania, mamma di 16 figli, Enrica Bonaccorti e Samantha de Grenet, dove racconterranno della loro esperienza personale. Ospite della puntata sarà anche Anna Tatangelo, che insieme a Cristina Parodi, ripercorrerà la sua vita e la sua carriera musicale.

Non mancherà l’appuntamento con “Processo a Ballando con le Stelle”, a una settimana dalla puntata finale, verranno commentati gli episodi più interessanti e controversi, presenti in studio il giurato Guillermo Mariotto, il ballerino Raimondo Todaro, Nathalie Guetta e Akash. Inoltre, ci sarà un collegamento con Milly Carlucci dove svelerà alcune indiscrezioni sulla finale del 19 maggio di Ballando con le Stelle.

Protagonista del gioco “Che uomo sei?”, sarà l’attore Sergio Muniz dove verrà giudicato “marito”, “amante” o “amico ideale”. Invece, Stefano Masciarelli e la moglie Emiliana Morgante si sottoporranno al “Gioco delle affinità”, per testare in diretta la loro sintonia di coppia. Infine, Benedetta Parodi, si recherà “A casa di…”Rosanna Lambertucci, per una sfiziosa intervista ai fornelli.